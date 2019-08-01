Гомельская область выполнила в I полугодии 4 из 6 ключевых показателей

1 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская область в I полугодии выполнила 4 из 6 ключевых показателей эффективности работы, сообщил сегодня на заседании Гомельского облисполкома заместитель председателя облисполкома Андрей Конюшко, передает корреспондент БЕЛТА.

Прогнозные значения достигнуты по экспорту товаров, услуг, привлечению прямых иностранных инвестиций на чистой основе, а также по количеству трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места за счет создания новых производств и предприятий.

В то же время не выполнен интегральный показатель по валовому региональному продукту. При прогнозе на I полугодие 101,5% область обеспечила 100,5%. Рост производительности труда по ВРП сложился на уровне 101% при задании 101,7%. "Есть определенные сложности с транспортным видом деятельности, на снижение объемов повлияло положение с грязной нефтью, которая поступила в трубопровод "Дружба". В результате простоя мы недобрали практически 0,9% ВРП только на трубопроводном транспорте", - пояснил в беседе с журналистами Андрей Конюшко.

Также он отметил, что есть вопросы и в аграрном секторе, в частности, речь идет о снижении производства мяса. Однако есть уверенность, что по итогам II полугодия небольшое отставание сельского хозяйства будет компенсировано. Ниже уровня прошлого года сработала также отрасль снабжения электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом.

Выполнили задание горнодобывающая и обрабатывающая промышленность, водоснабжение, строительство. Выше прошлогоднего уровня продемонстрировали результаты работы оптовая и розничная торговля, секция информации и связи.

Индекс промышленного производства по полугодию сложился на уровне 101,5%. Это второй результат в республике, отметил Андрей Конюшко. По итогам шести месяцев загрузка производственных мощностей предприятий региона составила в целом 80%. Две трети организаций (116) обеспечили загрузку более чем на 85%. "Задача одна - загружать объемы производства, чтобы генерировать выручку", - сказал заместитель председателя. В то же время он акцентировал внимание на том, что объемы производства - это не самоцель, а нужный объем выручки для выплаты достойной заработной платы, причем своевременно.

Уровень запасов готовой продукции составил 41,5% среднемесячного объема производства. Этот показатель по всем группам подчиненности предприятий находится в экономически целесообразных параметрах.

Среди основных задач для промышленного комплекса региона были обозначены максимальная и эффективная загрузка производственных мощностей предприятий, снижение затрат на производство продукции. Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей подчеркнул необходимость наращивания объемов производства, а также реализации продукции. Он поставил задачу проанализировать ситуацию по каждой территории, по каждому предприятию, определив конкретные задачи и цели. "Без роста производительности труда не может расти зарплата. Нужна концепция развития региона, чтобы принимать решения, локализовать проблемы", - сказал губернатор.-0-