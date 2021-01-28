Гомельская область за пять лет увеличила экспорт товаров и услуг на 14,2%

28 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Экспорт товаров и услуг предприятий и организаций Гомельской области за пятилетку составил более $20 млрд, с ростом к 2015 году на 14,2%, сообщил сегодня заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко на областном собрании участников VI Всебелорусского народного собрания, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Конюшко обратил внимание, что экономика региона, как и страны в целом, экспортно ориентированная. "Экспорт Гомельской области занимает 13% в общем объеме экспорта товаров Беларуси", - уточнил он.

География стран - внешнеторговых партнеров области в 2020 году достигла 110. "В диверсификации внешних рынков сбыта наша задача была и остается - не допуская снижения присутствия на традиционных рынках, одновременно увеличивать объемы экспорта в страны дальней дуги. Так, в 2020 году в страны Европейского союза экспортировано 29% товаров, Евразийского экономического союза - 41%, в страны дальней дуги (Азии, Африки, Латинской Америки) - 30%. Причем доля последнего направления выросла за прошедшее пятилетие почти вдвое", - озвучил результаты Андрей Конюшко.

Успешно осваивают предприятия области рынок Китайской Народной Республики. "В 13 раз за пятилетку вырос экспорт в Китай. В 2020 году на этот рынок поставлено продукции на почти $90 млн. Рост за минувший год - на 40%", - подчеркнул заместитель председателя.

Неотъемлемой частью внешнеэкономической деятельности является межрегиональное сотрудничество. На сегодня 70 регионов из 20 стран ближнего и дальнего зарубежья тесно сотрудничают с Гомельской областью по соглашениям о торгово-экономическом и социальном взаимодействии.

За 2016-2020 годы из-за рубежа поступило более $5 млрд, в том числе прямых иностранных инвестиций на чистой основе свыше $500 млн. В регионе успешно работает свыше 300 предприятий с иностранным капиталом практически во всех сферах экономики - от металлообработки до медицинских услуг.

В начавшейся пятилетке планируется реализовать крупные инвестиционные проекты, завершение которых позволит создать дополнительный потенциал экономике региона, обеспечить дальнейший устойчивый рост объемов производства, экспортных поставок и достойный уровень заработной платы работников, отметил Андрей Конюшко.

В работе областного собрания сегодня в Гомеле приняли участие первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков, первый вице-премьер Николай Снопков, заместитель премьер-министра Юрий Назаров, руководители министерств, представители депутатского корпуса, исполнительной власти, трудовых коллективов региона.

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек. Гомельскую область представят 310 делегатов.-0-

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