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25 января 2022, 11:22

Гомельская область за три года увеличила экспорт в Китай в 20 раз

Фото из архива
Фото из архива

25 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская область за последние три года увеличила экспорт товаров в Китай в 20 раз. Такую информацию сообщил сегодня заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко во время круглого стола по многопрофильному сотрудничеству Гомельской области и китайской провинции Хэбэй, который прошел в онлайн-формате, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Конюшко подчеркнул: Гомельская область высоко ценит дружбу с КНР. "В Год регионов Беларуси и Китая, объявленного правительствами наших стран, мы видим, как расширяется наше сотрудничество. Активно развиваются экономические и межрегиональные связи. Благодаря современным технологиям даже в условиях пандемии COVID-19 мы находимся в постоянном контакте, находим новых друзей, устанавливаем межрегиональные связи, подписываем деловые соглашения между компаниями по поставкам продукции и в сфере логистики, проводим презентации и переговоры", - сказал заместитель председателя.

По его мнению, двусторонний оборот в сфере внешней торговли товарами и услугами имеет потенциал для дальнейшего роста. "За последние три года экспорт товаров Гомельской области в Китай вырос в 20 раз. Удельный вес Китая в общем товарообороте нашей области ежегодно растет", - констатировал Андрей Конюшко.

/Будет дополнено/.-0-

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