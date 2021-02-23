Гомельская районная организация БСЖ организовала встречу участника ВНС со школьниками

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельская районная организация Белорусского союза женщин провела мероприятие, посвященное итогам VI Всебелорусского народного собрания, сообщили БЕЛТА организаторы.

На встрече с молодыми жителями деревни Старая Белица звучала главная мысль: в единстве - залог мира. "Встреча с участником собрания, председателем Гомельской районной организации Белорусского союза женщин Викторией Ладутько прошла в Старобелицком сельском клубе-библиотеке. Состоялся заинтересованный диалог с учащимися азделинской школы, молодыми жителями, - отметили в союзе. - Представительница БСЖ особое внимание обратила на слова Президента Беларуси, что мотивированная, образованная, активная молодежь - это, по сути, стратегический ресурс развития страны".

Молодежь должна с ответственностью относиться к миссии быть строителями будущего, в том числе и всего государства. Каждый гражданин страны должен работать качественно, добросовестно и вносить свой вклад в развитие Беларуси. Участники встречи посетили местный храм, возложили цветы к памятнику погибшим землякам.

Гомельская районная организация БСЖ - это 26 первичек численностью 300 активных, а главное - неравнодушных женщин. Большое внимание в работе организации уделяется укреплению семьи, семейных ценностей, ответственного родительства, пропаганде здорового образа жизни. Активистки районной организации принимали активное участие в мероприятиях гражданско-патриотической направленности. Так, они были инициаторами проведения районной акции "Женщины отгремевшей войны" к 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Участники акции посетили 17 женщин - участниц войны, а также награжденных медалью "За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны", проживающих на территории Гомельского района, собрали материалы о их военной судьбе. В Гомельском историко-краеведческом музее была оформлена тематическая экспозиция. Продолжением акции в юбилейный год Великой Победы по инициативе районной женской организация и при поддержке районного Совета депутатов стала акция "Женскую заботу - женщинам-ветеранам Великой Отечественной войны". -0-