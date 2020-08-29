Гомельская ТЭЦ-2 завершила капитальный ремонт энергоблока №3

29 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На Гомельской ТЭЦ-2 завершили капитальный ремонт энергоблока №3, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь РУП "Гомельэнерго" Ксения Шапорова.

Капитальный ремонт энергоблока №3 мощностью 180 МВт стал частью плановой подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду. На работы потребовалось четыре месяца.

"За этот период для надежной и экономичной работы энергоблока специалисты провели кислотную промывку парового котла ТГМЕ-206, ремонт регенеративных воздухоподогревателей котла с заменой пакетов набивки холодного слоя. Обследовано состояние металла паропроводов, коллекторов, поверхностей нагрева, пароохладителей и барабана котла. Энергетики также провели ремонт запорно-регулирующей арматуры, насосных установок и модернизацию запально-сигнального устройства горелок парового котла ТГМЕ-206", - рассказала Ксения Шапорова.

Энергоблок включен в сеть Белорусской энергосистемы.-0-