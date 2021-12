Гомельская туббольница за достижения в борьбе с COVID-19 стала победителем международной премии

3 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская областная туберкулезная клиническая больница за достижения в борьбе с COVID-19 стала победителем международной премии "Мы вместе", сообщила корреспонденту БЕЛТА главврач учреждения Наталья Журавлева.

На суд экспертного совета международной премии гомельская клиника представила проект "Оказание помощи больным COVID-19". В презентации были максимально отражены опыт коллектива туббольницы за время пандемии, развитие материально-технической базы и высокий уровень медперсонала.

Наталье Журавлевой вручили награду на международном форуме гражданского участия "Мы вместе" в Москве. "Впечатления потрясающие! Конечно, чувствую гордость за коллектив больницы, за всех, кто к этому причастен, ведь это заслуга многих людей. Огромная благодарность облисполкому и главному управлению здравоохранения за ощутимую поддержку в развитии и укреплении базы учреждения. Отдельные слова признательности волонтерам медуниверситета и Красного Креста. Спасибо всем неравнодушным, кто в этот непростой период поддерживал нас. Это и организации, и обычные люди. Повторюсь: это общая заслуга. В очередной доказано: вместе мы сила, которая справится с любыми сложностями" - поделилась эмоциями главврач.

Вместе с Гомельской областной туббольницей в этой номинации также отмечены проект Красного Креста Португалии "Я помогаю тем, кто помогает" и проект "Поток данных" (Эквадор).

Церемония награждения состоялась на международном форуме гражданского участия "Мы вместе". Его участниками стали 3 тыс. россиян, а также 100 представителей из 35 стран. Мероприятие было приурочено к Международному дню волонтеров. Организаторы подготовили для гостей более 100 мероприятий различных форматов. Деловая программа включала сессии, мастер-классы, встречи с экспертами со всего мира.

Волонтерское сообщество России выступило с инициативой создания международного трека We Are Together международной премии #МЫВМЕСТЕ летом 2020 года. Цель премии - поощрение граждан и организаций стран мира за бескорыстный вклад в области решения мировых гуманитарных проблем и укрепление международного сотрудничества. В 2021 году премия посвящена бескорыстному вкладу в борьбу с распространением COVID-19. Заявки подавали и физические лица, и организации. Лучшие из лучших определены в четырех субноминациях: "Медицина", "Бизнес", "Образование и технологии" и "Личный вклад гражданина". Организаторы получили 429 заявок из 59 стран.-0-

Фото Гомельской областной клинической туббольницы