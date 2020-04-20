Гомельские библиотекари создали документальный слайд-фильм о своих родственниках-фронтовиках

20 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Документальный слайд-фильм "Я помню. Я горжусь" создали сотрудники Гомельской областной универсальной библиотеки имени В.И.Ленина, сообщает БЕЛТА со ссылкой на учреждение.

"Я помню. Я горжусь" - новый проект областной библиотеки к 75-летию Великой Победы. Он объединил 18 небольших историй об участниках Великой Отечественной войны - родственниках сотрудников учреждения. Каждый слайд фильма посвящен герою. Это солдаты и офицеры, медицинские сестры и партизаны, молодые мальчишки, едва отметившие совершеннолетие, и зрелые мужчины, покинувшие своих детей.

"Во многих семьях бережно хранятся и передаются из поколения в поколение истории, фотографии, письма, награды военных лет. Это напоминание о наших родных, совершивших фронтовыми дорогами путь к Победе. Многим из них не суждено было вернуться в родные дома. Но память не имеет срока давности. Сотрудники библиотеки, чьи деды и прадеды прошли сквозь лихолетье войны, отдают им дань уважения в документальном слайд-фильме", - рассказали в учреждении.

Работа была кропотливой. От разработки дизайна, макета, сбора сведений, уточнения данных до окончательного результата прошло около трех месяцев. "Фильм получился очень личным, проникновенным, волнующим. Он выражает нашу благодарность, любовь, гордость и безграничное почтение к солдатам Победы", - отметили в библиотеке.

Документальный слайд-фильм доступен на сайте учреждения.-0-