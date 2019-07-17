Гомельские энергетики пополняют свой автопарк электромобилями

17 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельские энергетики приобретают электромобили для работы с потребителями, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь РУП "Гомельэнерго" Оксана Шапорова.

Электромобили марки Nissan Leaf пополнили автопарк предприятия в текущем году. Эту модель используют в четырех филиалах РУП "Гомельэнерго": Энергосбыт, Речицкие электрические сети, Мозырские электрические сети и Инженерный центр.

Энергетики уже успели оценить преимущества этих автомобилей. "Во-первых, есть существенная экономия на заправке. К тому же нет дополнительных эксплуатационных расходов, таких как замена масла, расходных деталей (которых в трансмиссии электромобиля в разы меньше). Во-вторых, отсутствуют вредные выхлопы, которые являются одним из главных элементов загрязнения окружающей среды. В-третьих, важно отметить сравнительную надежность и долговечность двигателя", - сказала Оксана Шапорова. Немаловажный плюс - возможность зарядки аккумуляторов от стандартной электрической сети.

Как рассказали в пресс-службе, еще 4 электромобиля будут поставлены в ближайшее время. Всего в Гомельской энергосистеме будет эксплуатироваться 8 транспортных средств такого типа.

В областном центре действует 4 заправочные станции для электромобилей, которые были установлены с участием специалистов РУП "Гомельэнерго".-0-