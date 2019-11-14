Гомельские энергетики предлагают детям изобразить путь тепла и света в дома

14 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. РУП "Гомельэнерго" объявляет конкурс детских рисунков и поделок "Откуда берется свет и тепло?", сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь предприятия Оксана Шапорова.

Представители энергосистемы Гомельской области предлагают мальчикам и девочкам выразить свои представления об энергетике в творческой форме. Можно рисовать в любой технике, делать поделки в виде миниатюрных опор и линий электропередачи и других объектов - ограничений нет, уточнили организаторы.

В этом году формат конкурса РУП "Гомельэнерго" слегка расширился. "На этот раз мы решили не ограничиваться одними рисунками, отдельно будут оцениваться поделки ребят, сделанные своими руками. К участию в конкурсе может присоединиться любой талантливый ребенок", - рассказала Оксана Шапорова. По ее мнению, такие проекты помогают ярче проявить потенциал юных творцов, а также содействуют профилактике детского травматизма в быту и на улице.

Рисунки и поделки нужно присылать по адресу в Гомеле: ул. Фрунзе, 9. Работы принимаются до 13 декабря.

При подведении итогов конкурса будут выбраны лучшие работы и определены обладатели трех призовых мест и Гран-при. Также отдельно за старания наградят самого маленького участника конкурса. Победителей и их родителей пригласят на торжественное награждение в РУП "Гомельэнерго".

Деятельность филиалов предприятия не ограничивается производственными показателями. Значительная и разноформатная работа проводится по профилактике детского травматизма. Один из недавних примеров - представители Гомельских тепловых сетей креативно оформили энергообъект в Гомеле. На здании центрального теплового пункта вблизи яслей-сада №5 выполнили тематическую художественную роспись стены. Картинка, как кадр из мультфильма или комикса, рассказывает о правилах безопасного поведения. "С раннего возраста ребенку необходимы знания о безопасности жизнедеятельности, а с наглядными примерами и в игровой форме ему намного интереснее и понятнее", - подчеркнули на предприятии. Также филиал "Учебный центр" периодически проводит энергоквесты в школах, лицеях и вузах. Профилактический эффект дает и конкурс для детей.

РУП "Гомельэнерго" учредило в 2017 году детский конкурс, приуроченный к профессиональному празднику Дню энергетика. Тематическое творческое состязание стало доброй традицией, которую на предприятии намерены продолжать.-0-