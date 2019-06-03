Гомельские и пекинские ученые планируют совместные исследования метаматериалов, плазменных процессов

3 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Совместная белорусско-китайская научная лаборатория электромагнитных метаматериалов и технологии многофункциональных плазменных покрытий открылась на базах Гомельского государственного университета имени Ф.Скорины и Пекинского технологического института, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГГУ.

Договор о создании лаборатории подписали ректоры Сергей Хахомов и Чжан Цзюнь во время визита делегации Гомельского госуниверситета в Китай.

Документом предусмотрено, что китайская часть лаборатории разместится на базе факультета материаловедения, информатики и электроники Пекинского института, белорусское отделение будет функционировать на факультете физики и информационных технологий ГГУ имени Ф.Скорины.

В пресс-службе подчеркнули, что научное направление, по которому будет работать лаборатория, является актуальным. Гомельские и пекинские ученые смогут не только обмениваться опытом, но и проводить исследования, вести разработки в области метаматериалов, многофункциональных плазменных покрытий и др. "Полученные результаты позволят создать материалы с уникальными свойствами, устройства на их основе, которые найдут применение в электротехнике, электронике, оптике, приборостроении", - пояснили в вузе.

Кроме того, такое белорусско-китайское сотрудничество позволит облегчить процесс коммерциализации научных разработок с их последующим продвижением на рынок КНР. Планируется, что результаты совместных исследований партнеры представят на масштабных площадках, в том числе в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".

Начало сотрудничества Гомельского госуниверситета с Пекинским технологическим институтом было положено в конце марта нынешнего года, когда стороны подписали соглашение о сотрудничестве. Первым шагом практической реализации документа и явилось создание совместной научной лаборатории. Она стала второй по счету, организованной ГГУ имени Ф.Скорины совместно с китайскими вузами (первая - с Нанкинским университетом науки и технологий). В арсенале ученых из Гомеля и их коллег из КНР есть несколько разработок, которые внедряются в серийное производство. В их числе - вакуумная технология нанесения антибактериальных покрытий на изделия медицинского назначения, формирование наноразмерных композитных слоев с высокими механическими, гидрофобными, антифрикционными свойствами.-0-