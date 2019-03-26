Гомельские литераторы и издатели готовят поздравления к 100-летию библиотеки имени А.Герцена

26 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельские литераторы и издатели представят сегодня на литературно-музыкальном вечере "Библиотеке с любовью" программу-посвящение в честь 100-летнего юбилея центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена, сообщили БЕЛТА в государственном учреждении "Сеть публичных библиотек города Гомеля".

Герценка, как с нежностью называют библиотеку горожане, стала настоящим центром литературного и художественного краеведения, местом притяжения читателей и творческой интеллигенции областного центра.

"Коллектив библиотеки им. А.И. Герцена гордится тем, что известные писатели, драматурги, журналисты, публицисты Гомельской области, литературные творения которых пополняют краеведческие фонды, стали добрыми и верными друзьями Герценки. Многие молодые авторы на литературных вечерах салона смогли заявить о себе и получить признание читателей, - рассказали юбиляры. - В литературно-художественном салоне библиотеки прошло много интересных встреч. Это юбилеи, творческие вечера, презентации книг, тематические литературно-музыкальные композиции и др.".

В уютной обстановке импровизированного кафе желающие смогут сегодня встретиться с гомельскими писателями, услышать в авторском исполнении посвящения в честь юбилея библиотеки и отрывки из произведений. В литературном вечере примут участие члены Союза писателей Беларуси, гомельские литераторы и издатели, творческая интеллигенция города, друзья библиотеки и читатели. На душевный лад настроят зрителей музыкальные номера. Юбилейные вечер пройдет в литературно-художественном салоне "Встречи на Замковой". Начало в 17.00. Вход свободный.

Цикл праздничных мероприятий 28 марта продолжит подведение итогов тринадцатого ежегодного городского конкурса "Лучший читатель детских книг". Состязание самых начитанных ребят Гомеля пройдет в атмосфере хорошего настроения.

Вернисаж "Арт-пространство библиотеки" соберет вечером 4 апреля визвестных гомельских мастеров кисти, которые в разные годы становились участниками художественных выставок в Музее автографа и передали в дар библиотеке свои работы.

А проникнуться духом XIX века, узнать традиции обучения и воспитания, поучаствовать в мастер-классе по бальным танцам вместе со студией исторического танца "Кружева шагов" можно будет 6 апреля в 17.00. В это время "Городской светский клуб", организованный на базе библиотеки, проведет музыкальный вечер в стиле XIX века.

Массу впечатлений обещает акция "День читателя", которая проведут 10 апреля. В увлекательной программе для детей и взрослых - беспроигрышная лотерея "Книжные секретики", "Филворд: 100 лет в 17 словах", "Книжный ", "Адвент-календарь" и др. В тот же вечер гомельчан и гостей города приглашают на вернисаж "В кадре - Герценка" - вспомнить самые яркие моменты из жизни библиотеки, познакомиться и пообщаться с авторами лучших работ одноименного фотоконкурса.

Впервые библиотека имени А.И. Герцена гостеприимно распахнула двери для читателей 10 апреля 1919 года.-0-