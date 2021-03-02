Гомельские нотариусы проведут бесплатные юридические консультации 4 марта

2 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Благотворительная акция по юридической консультации для всех желающих пройдет в Гомеле 4 марта, сообщили БЕЛТА в областной нотариальной палате.
Участниками акции, посвященной Международному женскому дню, станут члены Гомельского областного отделения Белорусского республиканского союза юристов. Всех желающих бесплатно проконсультируют нотариусы Гомельского нотариального округа, представители главного управления юстиции облисполкома и областной коллегии адвокатов.
Мероприятие пройдет в Публичном центре правовой информации при Гомельской областной универсальной библиотеке им. В.И.Ленина на пл. Победы, 2а. Консультационный центр развернется здесь с 16.30 до 18.30.
Как уточнили в нотариальной палате, подобные акции, приуроченные к государственным праздникам и памятным датам, стали традиционными. Такие мероприятия содействуют защите прав и законных интересов граждан, повышают уровень правосознания и правовую культуру.-0-