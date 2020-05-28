Гомельские отраслевые профсоюзы направили более Br50 тыс. на средства защиты для медиков

28 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзы отрасли образования и науки Гомельской области направили более Br50 тыс. на средства защиты для медиков, сообщили БЕЛТА в пресс-службе областного объединения профсоюзов.

Профсоюзные организации подставляют плечо медработникам и трудящимся в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации. Так, за счет профсоюза закуплены СИЗы более чем на Br51 тыс. "Работникам, которые в период пандемии коронавируса оказались в трудном финансовом положении, оказывают финансовую поддержку. На эти цели уже затрачено свыше Br40 тыс., материальную помощь получили 702 человека", - уточнили в пресс-службе.

Областная организация профсоюза работников образования направила также Br10 тыс. организации профсоюза работников здравоохранения региона.

Проявляют инициативу и коллективы гимназий и школ. К примеру, гимназия №10 Гомеля передала в областную туббольницу комплекты опрыскивателей для дезинфекции. Посильную помощь в сложившейся ситуации оказывают учащиеся Мозырского государственного политехнического колледжа. Ребята доставляют пенсионерам медикаменты и продукты, помогают по дому.-0-