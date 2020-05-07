Гомельские пионеры расскажут военные истории своих семей на онлайн-конференции

7 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Пионеры Гомельской области станут сегодня участниками международного круглого стола "Моя Победа", организованного Смоленской областной общественной организацией "Российский союз молодежи" и Белорусским республиканским союзом молодежи, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель областной организации общественного объединения "Белорусская республиканская пионерская организация" Артем Карпенко.

Круглый стол пройдет в формате видеоконференции. "Участники поделятся своими семейными историями, связанными с событиями Великой Отечественной войны. Ребята проанализируют влияние семейных традиций и ценностей на отношение к Родине и народу своей страны. Презентуют опыт по сохранению и увековечиванию памяти о героических подвигах наших предков", - рассказал Артем Карпенко.

Пионеры региона во время круглого стола покажут и расскажут сверстникам о пионерском галстуке, принадлежавшем юному разведчику Георгию Артеменкову, который 13-летним участвовал в штурме рейхстага. Уникальный экспонат хранится в музее гомельской школы №4 им. В.Маркелова - прямо оттуда организуют трансляцию. "Это один из самых знаменитых пионерских галстуков Советского Союза. Обладатель легендарного галстука вместе с разведчиками 150-й стрелковой дивизии прошел боевой путь от Старой Руссы до Берлина", - подчеркнул Артем Карпенко.

Участие в конференции станет одним из пунктов программы, подготовленной пионерами в честь 75-летия Великой Победы. "В условиях складывающейся эпидемиологической ситуации программа, конечно, скорректирована, но мы запланировали и проводим более 300 мероприятий - все в безопасном формате. В каждом районе области ребята уже подключились к патриотическому марафону", - отметил председатель организации.

Пионерская акция "Великая Победа" проходит в Мозырском районе. В официальной группе районного совета в "ВКонтакте" ребятам предлагают разместить тематические видеоролики, поздравительные открытки, презентовать онлайн-выставки. По итогам акции назовут авторов лучших работ.

Пионеры Речицкого района готовят квест "Пройдем дорогами войны". Ребята из Петриковского района открыли творческую мастерскую, в которой своими руками создают открытки и сувениры для ветеранов. В Ельском районе Великой Победе посвятят молодежный велопробег. Дружины пионеров Хойникского района делают гирлянды из 75 цветов, которые затем возложат к памятникам.

Повсеместно ребята произносят торжественные обещания пионерии, пополняя ряды организации, помогают ветеранам, труженикам тыла, бывшим узникам фашистских лагерей, участвуют в акциях, митингах, отправляются на экскурсии по местам боевой славы, несут вахты памяти.

Пионеры Гомельской области активно участвуют в республиканском онлайн-проекте пионерской организации "По следам Победы" и республиканской акции "Беларусь помнит. Солдаты Победы".

"Молодому поколению важно не забывать историю и подвиги предков, которые ценой своей жизни отстояли наше право жить в мире и строить планы на будущее", - заключил Артем Карпенко.-0-