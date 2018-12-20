Гомельские писатели подарили более 800 книг горевшей сельской библиотеке

20 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 800 книг гомельские писатели передали в дар пострадавшей от пожара библиотеке в деревне Климовка Гомельского района. Акция в поддержку учреждения продолжится, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель областного отделения Союза писателей Беларуси Владимир Гаврилович.

Передача книг стала предрождественским подарком для всех жителей населенного пункта. В начале октября в библиотеке деревни Климовка огнем было повреждено около 80% книжного фонда. Полностью сгорели книги детской и православной литературы. В поддержку учреждения гомельские писатели объявили акцию "Книги для Климовской библиотеки". В течение двух месяцев к ней подключились более 30 мастеров пера юго-восточного региона. Некоторые из них выделили издания из своей личной библиотеки, передали и новые. Это художественные произведения, краеведческая, классическая и другая литература. На авторских книгах писатели оставили автографы.

"Очень рада каждой книге, уверена, что все они найдут своих читателей. Благодарна Владимиру Гавриловичу и всем, кто не остался равнодушным к нашей беде. На каждом экземпляре будет указано, от кого и при каких обстоятельствах эта книга нашла место в нашей библиотеке", - сказала заведующая Климовской сельской библиотекой Гомельской районной централизованной библиотечной системы Антонина Жигалова. Она также отметила, что ощущается поддержка руководства района и местных жителей. Про несчастье библиотеки услышали и за пределами Беларуси. "Книги предлагают даже жители Челябинска и Ташкента, правда, встает вопрос доставки", - добавила она.

Сейчас библиотека ютится в одном из помещений местного дома культуры. Идет восстановление помещения, реставрация книг. Обновление фондов продолжается.

К февралю-марту члены регионального отделения Союза писателей Беларуси планируют собрать как минимум столько же книг. К этому времени литературное сообщество области готовит и праздник библиотеки для жителей Климовки.

Также тема была озвучена на президиуме Союза писателей Беларуси. К акции подключились все регионы республики. Откликнулся на призыв и Белорусский Дом печати, который формирует отдельный подарок. Круг желающих помочь библиотеке расширяется.-0-