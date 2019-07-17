Гомельские пограничники напоминают о запрете на перемещение через границу головок мака

17 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. С начала лета гомельские пограничники выявили три случая перемещения через государственную границу стеблей с головками мака, сообщили БЕЛТА в Гомельской пограничной группе.

Фото Гомельской пограничной группы

Как отметили в пограничной группе, люди даже не догадывались, что перемещение через границу маковых "составляющих" подпадает под ограничительные меры, установленные законодательством. Маковые головки были изъяты для проведения экспертизы, чтобы определить, к какому сорту относится растение - декоративному или опиумному, и понесут ли граждане ответственность.

Пограничники напомнили, за незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов ст.328-1 УК Беларуси предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Участились попытки перемещения через границу некурительных смесей и специальных средств, к примеру, металлических дубинок, резиновых и телескопических палок, которые запрещены к ввозу на территорию страны. "За шесть месяцев этого года некурительная смесь выявлена в 16 случаях, специальные средства - в 12. Это в четыре и в два раза соответственно больше, чем за аналогичный период 2018-го", - говорится в сообщении.-0-