Гомельские пограничники обнаружили крупный схрон со взрывчаткой и боеприпасами

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельские пограничники совместно с группой разминирования войсковой части 5525 и сотрудниками Хойникского РОВД обнаружили взрывчатку и боеприпасы времен Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

Большое количество взрывчатого вещества и боеприпасов обнаружили сегодня в лесном массиве в 1,5 км от населенного пункта Майский Брагинского района и в 300 м от автозаправочной станции вблизи населенного пункта Хойники, по информации от местных жителей. В схроне было 547 тротиловых шашек общей массой 109,4 кг, пять реактивных снарядов калибром 158,5 мм, противотанковая мина, артиллерийский снаряд калибром 75 мм, пять артиллерийских взрывателей.

Группа разминирования войсковой части 5525 проводит необходимые мероприятия по уничтожению обнаруженных тротиловых шашек и боеприпасов.-0-