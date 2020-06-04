4 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельские правоохранители предупреждают потенциальных кладменов и графитчиков об ответственности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт МВД.

По словам временно исполняющего обязанности начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Гомельского облисполкома Александра Смоликова, в поисках желающих быстрой подработки распространители наркотиков оставляют рекламные листовки в общественных местах областного центра и объявления в соцсетях.

Правоохранители подчеркивают: "Потенциальным кладменам нужно помнить: единственная закладка может оказаться последней. У наркоборцов есть все необходимое для выявления желающих быстрого заработка". Также в ведомстве напомнили, что по ст.328 УК Беларуси за сбыт наркотиков грозит от 5 до 25 лет лишения свободы.

Предусмотрена ответственность и для художников, которые помогают делать рекламу наркосбытчикам. Как минимум - за умышленное уничтожение либо повреждение имущества и нанесение ущерба по статье 10.9 КоАП. Штраф может доходить до 50 БВ (1 БВ равна Br27). Если ущерб признан значительным, то трафаретчику грозит уголовная ответственность по ст.218 УК (умышленное уничтожение либо повреждение имущества) - до двух лет ограничения свободы.

В 2019 году правоохранители Гомельской области возбудили 773 уголовных дела за незаконный оборот наркотиков, психотропов, их прекурсоров и аналогов. В 616 случаях установлены лица, совершившие преступление. Большинство из них осуждены.

С наступлением летних каникул в милиции просят родителей уделять более пристальное внимание детям. "Нужно рассказывать им об ответственности за распространение наркотиков с примерами их ровесников, оказавшихся на скамье подсудимых. Напомните, что уголовная ответственность наступает уже с 14 лет. Повод для безотлагательного разговора - если увидели, что у ребенка появились деньги, которые ему не выделялись", - посоветовали в ведомстве.

Граждан, которые обнаружат печатную продукцию либо надписи на стенах домов или заборах соответствующего содержания, просят сообщать о них в милицию. "Возможно, это остановит несовершеннолетнего от необдуманного поступка", - отметили правоохранители.-0-