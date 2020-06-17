17 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельские предприятия предложат работу на электронной ярмарке вакансий 18 июня, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении по труду, занятости и социальной защите горисполкома.

На связи с соискателями будут представители кадровых служб Гомельского завода станочных узлов, Гомельского химического завода и Гомельского областного клинического кожно-венерологического диспансера. По предварительной информации, они предложат более 40 вакантных рабочих мест.

Ярмарка пройдет с 10.00 до 12.00 на единой информационной площадке e-vacancy.by.

Как уточнили в управлении, дистанционный формат первоначальных переговоров соискателей и нанимателей на этой платформе хорошо себя зарекомендовал. Электронная ярмарка вакансий позволяет потенциальным работникам ознакомиться с вакансиями на предприятиях, организациях, учреждениях города, дает возможность прямого диалога с нанимателем в онлайн-режиме. Во время разговора соискатель может задать уточняющие вопросы, а также передать непосредственно представителю нанимателя свое резюме.-0-