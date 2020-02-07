Гомельские предприятия расширили присутствие на рынках Армении и Казахстана

7 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельские предприятия в разы нарастили внешнеторговый оборот с Арменией и Казахстаном. Расширяют свое присутствие в странах СНГ и дальней дуги, сообщила начальник управления экономики Гомельского горисполкома Ольга Калачева на заседании по итогам социально-экономического развития областного центра в 2019 году, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Ольги Калачевой, итоги 2019 года для экономики Гомеля можно назвать успешными - выполнены все показатели социально-экономического развития.

Так, экспорт товаров за январь-ноябрь 2019 года без учета объемов организаций республиканского подчинения, нефти и нефтепродуктов составил $597,3 млн с темпом роста 122,3% к аналогичному периоду 2018-го (при прогнозе на 2019-й - 106,5%). Сложилось положительное сальдо в $156,5 млн.

"Анализ внешнеторговой деятельности показал снижение зависимости от основного торгового партнера - России. По итогам 11 месяцев 2019 года ее доля уменьшена на 4,5%. Удельный вес внешнеторгового оборота со странами СНГ вырос на 1,5%. В том числе в разы увеличился оборот с Арменией и Казахстаном", - рассказала Ольга Калачева. Вместе с тем традиционно для Гомеля основным торговым партнером остается Россия.

По результатам внешней торговли услугами за январь-ноябрь прошлого года получено положительное сальдо в $31,1 млн. Наиболее востребованными стали IT-продукты, а также строительные услуги, в частности, оказанные для резидентов индустриального парка "Великий камень".

"Учитывая прогнозируемый высокий темп по итогам 2019 года, на 2020-й задача по экспорту товаров и услуг поставлена напряженная, но выполнимая. Есть резервы для достижения и удержания необходимого показателя", - отметила Ольга Калачева. Предприятия областного центра предпринимают серьезные шаги по модернизации и расширению производства, что отразится на доведенных показателях. В ООО "Стеклолюкс" планируется ввод новой линии по производству стеклопакетов, увеличение объемов поставок архитектурного стекла, на иностранном УПП "Каштан" намерены приобрести новую технологическую оснастку для основного производства упаковочных контейнеров, реализуются проекты на других заводах.

Один из резервов выполнения показателей экономисты и производственники видят в дальнейшем освоении рынков Китая. В частности, речь о расширении экспортных позиций продуктовой группы. В этом направлении прорабатывают варианты ОАО "Гомельский мясокомбинат" и ОАО "Милкавита".

Предприятия областного центра активно работают над расширением географии поставок. К примеру, в планах ОАО "Гомельжелезобетон" выход и развитие на рынках Латвии, компания "Флешпаксолюшнс" намерена закрепиться на рынках Армении, Кыргызстана, Грузии, Молдовы, есть ориентиры и на других предприятиях.

Ежегодно в Гомеле растет число новых игроков, готовых представить свою продукцию на международной арене. В 2019 году экспортную деятельность начали 59 объектов хозяйствования с общим объемом поставок за рубеж почти на $13 млн.

Вместе с тем в промышленном секторе областного сектора остается ряд направлений, требующих особого внимания. Председатель горисполкома Петр Кириченко ориентировал руководителей предприятий на серьезную работу и удержание позиций с первого квартала. "Жду от каждого из вас больше конкретных шагов и предложений. Важно выстраивать стратегию, действовать и показывать результат. Отрасли и каждому предприятию доведены реальные задания, за выполнение которых будет и реальный спрос", - заключил он.-0-