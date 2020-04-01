Гомельские предприятия выделяют средства на поддержку медиков

1 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Предприятия и организации Гомельской области выделяют средства и при необходимости готовы предоставить дополнительный транспорт для поддержки учреждений здравоохранения, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе облисполкома.

Инициаторами такой поддержки выступили предприятия холдинга "Гомельская мясо-молочная компания". На нужды учреждений здравоохранения выделено более Br100 тыс. "Мы имеем возможность поддержать таким образом людей, которые заботятся о здоровье жителей региона. Эти деньги будут направлены на приобретение средств, в которых может возникнуть дополнительная потребность", - отметил заместитель генерального директора холдинга Андрей Зинуков.

В холдинге прорабатывают также вопрос о направлении транспорта для доставки медперсонала и участковых врачей, если в этом возникнет необходимость. В качестве поддержки в отдельные учреждения будут переданы и продуктовые наборы.

В структуру холдинга входят пять мясоперерабатывающих комбинатов, семь молокоперерабатывающих заводов, два торговых дома. "В работе наших предприятий социальный ориентир - один из важнейших. Считаем своим долгом поддержать медицинских работников в складывающейся эпидемиологической обстановке. Понимаем, что учреждения оснащены всем необходимым, созданы определенные запасы и резервы. Вместе с тем нагрузка на врачей и медперсонал всегда немалая, у них особая зона ответственности. Надеемся, что такой знак внимания со стороны холдинга будет ощутим для них ", - отметил Андрей Зинуков.-0-