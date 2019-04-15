Гомельские производители отправили первую партию оборудования для сейсморазведчиков Башкортостана

15 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Первую партию оборудования производства ОАО "Сейсмотехника" отправили для сейсморазведчиков в Республику Башкортостан, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ПО "Белоруснефть".

Речь идет о нескольких партиях машинокомплектов виброисточников сейсмических сигналов СВ 30/150.

По оценкам специалистов, это оборудование отвечает всем требованиям современной сейсморазведки. "Технику оснастили российским двигателем ЯМЗ-7511, а транспортную базу изготовили в "Сейсмотехнике". Самоходное гидрофицированное шасси повышенной проходимости позволит проводить полевые работы в различных геолого-климатических условиях и переходных зонах", - рассказали в пресс-службе.

Всего по заказу АО "Башнефтегеофизика" на гомельском предприятии изготовят 20 машинокомплектов для невзрывных источников сейсмических колебаний. Оборудование выпускается в двух модификациях. Технику на гусеничном ходу планируется использовать в северных российских регионах, колесную - в южных.

АО "Башнефтегеофизика" - одно из крупнейших российских нефтесервисных предприятий, специализирующихся на выполнении геофизических исследований в области разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений. Компания представлена практически во всех нефтегазодобывающих регионах России.-0-