Гомельские производители представят пищевую продукцию в белорусском павильоне в Чэнду

13 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Предприятия Гомельской области планируют представить пищевую продукцию в Белорусском национальном павильоне в китайском городе Чэнду (провинция Сычуань), который откроется в ноябре этого года, сообщил сегодня журналистам председатель комитета экономики Гомельского облисполкома Игорь Аслюк, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в ОАО "Милкавита" прошла встреча представителей Гомельского облисполкома, предприятий-экспортеров региона с директором китайской торгово-инвестиционной компании мясной промышленности "Большой шелковый путь", руководителем белорусского павильона в Чэнду Чжан И. Стороны обсудили перспективы участия гомельских производителей в национальном павильоне белорусской продукции, условия их размещения.

Как отметил Игорь Аслюк, Гомельский регион намерен представить в павильоне не менее 10 предприятий. В основном это будут производители пищевой продукции.

"Работа на китайском рынке ведется не первый год. Основная задача наших предприятий - наращивать объемы", - подчеркнул председатель комитета. По его словам, среди главных вопросов получение предприятиями документов, которые будут давать возможность работать в КНР без препятствий. "Это в первую очередь производители мясо-молочной продукции, алкогольной, а также кондитерской, которая уже хорошо зарекомендовала себя на внешних рынках", - уточнил Игорь Аслюк.

Говоря о белорусском павильоне в Чэнду, Чжан И пояснил, что разместится он в зоне свободной торговли с хорошей логистикой. Сейчас там уже действуют павильоны других стран. Рядом находится железнодорожный порт, два крупных оптовых рынка, на каждом из которых работают более 7 тыс. китайских оптовых операторов, реализующих пищевую продукцию. "Белорусский национальный павильон станет платформой для налаживания сотрудничества между Беларусью и Китаем не только в сфере экономики и инвестиций, но также и в сфере туризма, образования, культуры", - убежден Чжан И.

Белорусский национальный павильон будет представлен в виде Мирского замка, оформлен с использованием национальной символики. На площади почти 1,4 тыс. кв.м свой потенциал смогут представить компании различного направления. Также в павильоне будут помещения для проведения переговоров, организации бизнес-форумов и других мероприятий. В планах и создание тематической интернет-платформы, которая также будет способствовать развитию двустороннего сотрудничества.-0-