Гомельские школьники установили областной рекорд по сборке спилс-карт

6 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле определили победителей областного тура республиканского проекта "Ведаю Беларусь", сообщили корреспонденту БЕЛТА в областной организации БРСМ.

18 команд-победителей зональных этапов республиканского проекта "Ведаю Беларусь" сразились сегодня в областном отборочном туре. Лучшие краеведы проявили себя в скоростной сборке спилс-карт за право представлять Гомельскую область в республиканском финале. Десятки магнитных игровых элементов спилс-карт, имеющих визуальную форму географических границ регионов Беларуси, ребята складывали под размеренное тиканье секундомера.

Победителей определили по лучшим показателям времени. Рекордсменов выбрали в четырех категориях. Это команда "Стойкий камыш" средней школы №26 Гомеля с самым лучшим результатом - 5 мин. 27 сек. Самые юные участники показали отличное время: почти вдвое меньше, чем их более взрослые коллеги. Также вышли в финал команда "СГИК" Светлогорского государственного индустриального колледжа (9 мин. 47 сек.), команда "Медики" Гомельского государственного медицинского университета" (9 мин. 50 сек.) и команда работающей молодежи "Те самые" ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" (8 мин. 58 сек.). Победителям областного соревнования по скоростной сборке спилс-карт вручили дипломы, ценные подарки и сертификаты на участие в республиканском финале проекта.

Все желающие смогли проверить свои знания в интеллектуальной викторине "Ведаю Беларусь" и за правильные ответы получить памятные сувениры от обкома БРСМ. На мероприятии также были представлены молодежные проекты "Роднае - народнае" и "Пункты мира" с раздачей красно-зеленых ленточек, а также тематические фотозоны.

Проект "Ведаю Беларусь" направлен на формирование патриотизма, идейно-нравственных ориентиров и активной гражданской позиции молодежи, повышение уровня знаний в области административно-территориального устройства, географии и истории Беларуси.

Зональные этапы республиканского проекта "Ведаю Беларусь" прошли в регионе с 28 сентября по 4 октября и объединили более 120 команд. Всего в районах участвовали около 400 парней и девушек.-0-

Фото БРСМ