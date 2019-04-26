Гомельские школьники завоевали две золотые медали на международной конференции в Малайзии

26 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельские школьники завоевали две золотые медали на XXVI Международной конференции юных ученых, которая проходила в Куала Лумпур (Малайзия), сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении образования Гомельского облисполкома.
Обладателями наград высшей пробы стали учащийся гимназии №71 Гомеля Александр Печенкин и учащийся средней школы №44 Роман Роуба. Ребята презентовали свои научные работы по физике и математике, защищали исследования на иностранном языке.
Беларусь на форуме представляли шесть школьников из разных регионов. Они представляли доклады по математике, физике и экологии, отобранные жюри по итогам республиканских конкурсов работ исследовательского характера. Всего в копилке белорусских ребят - пять медалей разного уровня, две из которых золотые.
Международная конференция юных ученых (ICYS) проводится с 1994 года. В этом году в ней приняли участие школьники из 26 стран мира, представившие свои исследования по физике, математике, информатике и экологии.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3515 BYN
|2.348 BYN
|2.353 BYN
|USD
|2.1105 BYN
|2.11 BYN
|2.114 BYN
|RUB
|3.2605 BYN
|3.255 BYN
|3.268 BYN