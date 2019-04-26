Гомельские школьники завоевали две золотые медали на международной конференции в Малайзии

26 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельские школьники завоевали две золотые медали на XXVI Международной конференции юных ученых, которая проходила в Куала Лумпур (Малайзия), сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении образования Гомельского облисполкома.

Обладателями наград высшей пробы стали учащийся гимназии №71 Гомеля Александр Печенкин и учащийся средней школы №44 Роман Роуба. Ребята презентовали свои научные работы по физике и математике, защищали исследования на иностранном языке.

Беларусь на форуме представляли шесть школьников из разных регионов. Они представляли доклады по математике, физике и экологии, отобранные жюри по итогам республиканских конкурсов работ исследовательского характера. Всего в копилке белорусских ребят - пять медалей разного уровня, две из которых золотые.

Международная конференция юных ученых (ICYS) проводится с 1994 года. В этом году в ней приняли участие школьники из 26 стран мира, представившие свои исследования по физике, математике, информатике и экологии.-0-