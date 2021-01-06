Гомельские спасатели напомнили автомобилистам о безопасности

6 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Работники Гомельского городского отдела по чрезвычайным ситуациям провели профилактические беседы с автомобилистами на авторынке, станциях техосмотра и мойках самообслуживания, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

"Подобная профилактика предусмотрена проектом "Безопасный автотранспорт". Владельцам автомобилей рассказали об основных причинах возникновения пожаров на автотранспорте, напомнили, как действовать при возгорании авто. В беседах спасатели акцентировали внимание на необходимости поддерживать автомобиль в исправном состоянии, ведь именно это - гарант безопасности. Работники МЧС также проверили исправность первичных средств пожаротушения и то, как водители умеют ими пользоваться", - рассказали в управлении.

Для лучшего усвоения полезной информации каждому водителю подарили табличку "Мой автомобиль вам мешает?", на которой по QR-коду можно установить мобильное приложение "МЧС Беларуси: Помощь рядом". Во время рейда спасатели также разместили на информационных стендах наглядно-изобразительную продукцию от МЧС, которую во время ожидания очереди может изучить каждый автовладелец.

В МЧС напомнили: в случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по телефонам 101 или 112.-0-