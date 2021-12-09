9 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельские спасатели помогли двум мальчикам, подключенным к аппаратам с кислородом, при сбое подачи электроэнергии, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение о необходимости оказания помощи в подаче электроэнергии для концентратора кислорода, обеспечивающего жизнедеятельность ребенка по ул. Старочерниговской в Гомеле, поступило по линии 101 утром 8 декабря. Спустя полчаса подача электроэнергии была восстановлена.

По данным УМЧС, состояние мальчика удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждался. Причина отключения - повреждение кабельной линии.

Похожая просьба поступила чуть позже. В 14.50 к спасателям обратились за помощью в подаче электроэнергии для аппарата ИВЛ, к которому был подключен мальчик по ул. Оськина областного центра.

В этом случае отключился трансформатор. В течение получаса электроснабжение было восстановлено. Состояние ребенка также удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждался.

В обоих случаях работники МЧС подключали переносной дизель-генератор.-0-