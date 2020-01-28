28 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельские таможенники изъяли в 2019 году незаконно перемещаемой валюты на $234 тыс. в эквиваленте, сообщили БЕЛТА в таможне региона.

За недекларирование денежных средств было составлено 38 административных протоколов. В большинстве случаев нарушителями были граждане Беларуси. Изъято свыше $70 тыс. в эквиваленте.

В минувшем году гомельские таможенники возбудили три уголовных дела за незаконное перемещение через границу Евразийского экономического союза наличных в крупном размере. Например, в одном случае россиянка ехала в Беларусь на пассажирском поезде Киев - Санкт-Петербург через пункт "Терюха". При устном опросе женщина заявила, что у нее нет товаров, подлежащих декларированию. Однако при таможенном досмотре на дне ее рюкзака в подкладке нашли $34,5 тыс. и 1,8 тыс. евро.

В таможне напомнили: если человек не знает правил пересечения границы, необходимо обратиться за консультацией к специалистам.-0-