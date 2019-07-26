Гомельские таможенники в I полугодии выявили почти втрое больше незадекларированных товаров

26 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Количество выявленных Гомельской таможней административных правонарушений в первом полугодии 2019 года увеличилось в два раза по сравнению с таким же прошлогодним периодом, незадекларированных товаров было выявлено почти втрое больше, сообщили БЕЛТА в региональной таможне.

В январе-июне этого года в Гомельской таможне было составлено 2 478 дел об административных правонарушениях, за шесть месяцев 2018-го - 1 221.

Наиболее часто сверх установленных норм везут алкогольную продукцию, мясные изделия, сигареты.

Гомельская таможня постоянно ведет работу по выявлению, пресечению и предупреждению фактов нарушения законодательства, незаконного перемещения через таможенную границу ЕАЭС товаров и транспортных средств, вовлечения их в незаконный торговый оборот. Только за сутки 23 июля сотрудники выявили 18 административных правонарушений, предметами которых явились товары на общую сумму более Br65 тыс.

В Гомельской таможне рекомендовали при сомнении в необходимости таможенного декларирования товара выбирать красный коридор. Специалисты также напомнили, что пассажирскую таможенную декларацию можно заполнить заранее на портале предварительного электронного предоставления сведений физлицами.-0-