Гомельские ученые разрабатывают оптимальные технологии изготовления масок-щитков

16 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Оптимальные варианты конструкций и технологий изготовления защитных масок-щитков для медиков разрабатывают сотрудники Института механики металлополимерных систем имени В.А. Белого Национальной академии наук. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА директор института Андрей Григорьев.

Сотрудники института оценили технологичность изготовления защитных масок-щитков трех видов. По их заключению, самой эффективной оказалась технология плоского раскроя на штамповочном оборудовании. Она позволяет за один цикл из листового полимерного материала вырезать все элементы маски, которые остается только собрать. Эта технология превосходит печать на 3D-принтере и литье.

В институте разработан также волокнисто-пористый полимерный материал, который используется для фильтрации различных аэрозолей. Он изготавливается в двух вариантах: нетканое полотно и полимерная вата. Сейчас специалисты оценивают его эффективность в качестве наполнителя защитных масок как для медработников, так и для массового использования населением.

Работы сотрудники института ведут в сотрудничестве со специалистами ГГУ имени Ф.Скорины, предприятий "Мультипак", "Полидрев" и других.

Андрей Григорьев подчеркнул, что такие исследования не являются чем-то экстраординарным для коллектива. "Это одно из практических приложений наших фундаментальных исследований. Основная деятельность связана с разработкой новых полимерных материалов и внедрением их на предприятиях страны. Задачу по изготовлению средств защиты для медработников поставили самостоятельно. При необходимости готовы мобилизовать все свои ресурсы для выпуска таких изделий, а также передать соответствующие технологии другим предприятиям", - отметил он.

ИММС НАН - академический научно-технический комплекс, включающий пять научно-исследовательских отделов. Фундаментальные и прикладные исследования проводятся в области технологий полимерных композитов и изучения механизмов трения и изнашивания. В штате - более 100 человек, включая одного академика, одного члена-корреспондента, 6 докторов и 24 кандидата наук.-0-