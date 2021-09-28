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28 сентября 2021, 22:27

Гомельские врачи-кардиологи проведут прямую линию в День сердца

28 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельские врачи-кардиологи проведут прямую линию в День сердца 29 сентября, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельский областной центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

В Гомельской области и в стране в целом болезни сердечно-сосудистой системы занимают одну из лидирующих позиций в структуре заболеваемости, смертности и инвалидности населения.

Врачи-кардиологи Гомельского областного клинического кардиологического центра с 10.00 до 12.00 ответят на волнующие вопросы жителей региона по телефону 8 (0232) 49-17-99.

Многочисленные исследования показывают, что сердечно-сосудистые заболевания развиваются из-за различных факторов риска. Некоторые из них - наследственность или возраст - не поддаются изменению. При этом других факторов можно избежать, скорректировав свои привычки и образ жизни.

Среди основных причин сердечно-сосудистых заболеваний - нерациональное питание, малоподвижный образ жизни, курение, злоупотребление алкоголем, подверженность стрессам. Все это можно смело умножить на безответственность. "Наличие даже одного из факторов риска увеличивает смертность мужчин в возрасте 50-69 лет в 3,5 раза, а сочетанное воздействие нескольких факторов - в 5-7 раз. Из-за нерационального питания и малоподвижного образа жизни около 60% взрослого населения нашей страны имеет лишний вес или страдает ожирением. А это первопричина развития сердечно-сосудистых заболеваний. Доказано, что употребление жирной, жареной и соленой пищи не только приводит к избыточной массе тела, но и снижает эластичность сосудов, способствует образованию атеросклеротических бляшек. Особенно необходимо снижение веса лицам с абдоминальным типом ожирения, что оценивается по окружности талии (у мужчин - более 102 см, у женщин - более 88 см). Акцент в рационе нужно делать на продукты растительного происхождения (фрукты и овощи). Для поддержания здоровья сердечной мышцы необходимы витамины А, С, Е, а также микроэлементы селен и цинк", - рассказали в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Важно контролировать поступление соли в организм. "Необходимо ограничить ее потребление до 5 г (1 неполная чайная ложка) в сутки. Ведь избыток хлорида натрия задерживает жидкость в организме, создавая дополнительную нагрузку на сердце и сосуды", - объяснили специалисты.

По возможности стоит избегать стрессовых ситуаций. "При стрессе вырабатывается гормон - адреналин, который заставляет сердце биться чаще, а сосуды при этом сужаются, из-за чего повышается давление и изнашивается сердечная мышца. Избежать многих конфликтных ситуаций практически невозможно, но можно научиться правильно к ним относиться и нейтрализовать", - отметили в центре. Специалисты советуют прислушаться к известной поговорке: если не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней.

"Основные рекомендации по профилактике болезней сердца доступны абсолютно всем. Это контроль уровня артериального давления и холестерина в крови, рациональное питание, активный образ жизни, отказ от курения. Также избегайте стрессовых ситуаций, регулярно наблюдайтесь у врачей для своевременного выявления заболеваний", - порекомендовали в санслужбе.

Всемирный день сердца (World Heart Day), начиная с 2011 года, отмечается 29 сентября. Традиционно он проходит под девизом "Сердце для жизни".-0-

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