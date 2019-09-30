Гомельский ДСТ №2 будет строить дорогу в Ровенской области

30 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Дорожно-строительный трест №2" выиграло международный тендер на строительство дороги в Ровенской области Украины, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

Ценовое предложение и уровень гомельских строителей оказались приемлемыми для заказчика - службы автомобильных дорог Ровенской области. Соотношение цены и качества позволило опередить на торгах других участников - стройкомпании Турции и Азербайджана.

Стартовая цена международного тендера составляла около $30 млн, последний шаг - $29,5 млн. Получено официальное подтверждение от заказчика о намерении сотрудничать. Проект предусматривает строительство дороги, включая устройство основания и покрытие. Проводятся процедуры, необходимые для заключения договора подряда на выполнение работ, уточняются нюансы и условия.

Новый проект стал закономерным продолжением сотрудничества белорусского предприятия с украинскими партнерами. В портфеле заказов Гомельского ДСТ №2 ежегодно отмечаются позиции по строительству, капитальному или текущему ремонту дорог в Украине. Ранее предложение треста было принято на электронном аукционе по отбору подрядчика на ремонт участка автотрассы Киев - Чернигов - Новые Яриловичи. Стоимость контракта более $578 тыс. В Украине также пользуется спросом асфальт производства гомельского предприятия.

Открытое акционерное общество "Дорожно-строительный трест №2, г. Гомель" было основано в октябре 1969 года. Сегодня это один из крупнейших дорожно-строительных трестов в Беларуси. За 50 лет построено и капитально отремонтировано более 10 тыс. км автодорог, сдано в эксплуатацию 9 больших титульных мостов общей протяженностью 3,5 тыс. пог.м, а также более 100 малых мостов и путепроводов. ДСТ №2 располагает производственными базами по Гомельской области, парком современной дорожно-строительной техники, мобильными асфальтобетонными заводами, битумоэмульсионной установкой, а также установкой по приготовлению модифицированного битума для устройства защитных слоев при ремонте цементобетонных покрытий. Для контроля качества выпускаемой продукции в тресте внедрена система менеджмента качества строительства, реконструкции и ремонта, проектирования автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них, соответствующая требованиям СТБ ИСО 9001-2001.-0-