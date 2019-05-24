Гомельский экономический форум открывается в областном центре

24 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. XVI Гомельский экономический форум начинает свою работу сегодня в областном центре, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Гомельском облисполкоме.

Его участниками станут делегации из 28 стран. В их составе - представители власти, дипмиссий, бизнес-кругов, банковских и финансовых учреждений и др.

На форуме планируется подписать документы более чем на $130 млн. Также потенциальным партнерам предложены свыше 150 проектов в таких сферах, как деревообрабатывающая промышленность, переработка вторичных материальных ресурсов, производство пищевых продуктов, строительство и стройматериалы, химическое производство, энергетика, сельское хозяйство, туризм, торговля, услуги. Во время мероприятия презентуют и 120 объектов недвижимости, около 200 земельных участков, а также ряд научных разработок и ОАО к продаже.

После пленарной части в программе работа пяти секций: "Агропромышленный комплекс", "Строительный, жилищно-коммунальный и транспортный комплекс", "Торговля, общественное питание и услуги", "Туризм Гомельщины. Перспективы развития", "Малый и средний бизнес".

Участники мероприятия не только познакомятся с инвестиционным и экономическим потенциалом региона, узнают об инвестпредложениях, но и посетят XX Международную выставку "Весна в Гомеле".

Гомельский экономический форум впервые был проведен в 2004 году. С 2008 по 2018 год на форуме подписано около 100 документов.-0-