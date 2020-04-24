Гомельский филиал EPAM передал 10 тыс. фильтрующих защитных масок врачам

24 апреля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Представители гомельского филиала EPAM передали 10 тыс. фильтрующих масок высокого класса защиты врачам области, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь облисполкома Ольга Рябикова.

Медработникам передали маски класса защиты FFP2 от мирового производителя 3M. Эти средства индивидуальной защиты рекомендованы Всемирной организацией здравоохранения для использования медицинскими работниками при оказании помощи пациентам.

"Врачи и весь медицинский персонал первыми принимают на себя угрозу заражения, поэтому очень важно, чтобы они получали средства защиты своевременно и в нужном количестве. Мы хотим поблагодарить наших медиков и оказать реальную помощь тем, кто спасает тысячи жизней и от кого зависит наше с вами здоровье", - сказал руководитель гомельского филиала EPAM Сергей Агеенко.

Маски направят в различные медицинские учреждения региона, в первую очередь - в Гомельскую инфекционную больницу.-0-