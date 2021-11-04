Гомельский госпиталь инвалидов Отечественной войны получит кислородные концентраторы от "Делком40"

4 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Директор ООО "Делком40" передал сертификат на приобретение 11 современных кислородных концентраторов для Гомельского областного клинического госпиталя инвалидов Отечественной войны, передает корреспондент БЕЛТА.

Главный врач госпиталя Олег Иванцов с благодарностью принял помощь. "Компания "Делком40" поддержала нас в это непростое время, когда мы боремся с пандемией. Мы получаем 11 кислородных концентраторов высокой мощности, самых современных на данный момент. Это поможет более качественно оказывать помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, которые поступают к нам с пневмониями. Поддержка компании своевременна и необходима", - рассказал он. До этого в госпитале использовали около 10 концентраторов, однако все они меньшей мощности.

В ближайшее время в учреждение будут поставлены самые качественные концентраторы, обладающие высоким потоком кислорода, на $20 тыс.

Коллектив госпиталя оперативно реагирует на вызовы пандемии, при необходимости перепрофилирует коечный фонд, оказывает высококвалифицированную медицинскую помощь больным с COVID-инфекцией.

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