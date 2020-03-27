Гомельский госуниверситет и технопарк "Коралл" заключили договор о сотрудничестве

27 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины и технопарк "Коралл", который откроется в ближайшее время в областном центре, намерены разрабатывать и реализовывать совместные инновационные проекты. Договор о сотрудничестве подписали сегодня ректор ГГУ Сергей Хахомов и директор РУСП "Агентство развития и содействия инвестициям" Андрей Бобович, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Документ предусматривает взаимодействие в образовательной, научной, инновационной сферах. "Договором определено, что партнеры будут готовить и реализовывать совместные инновационные проекты с использованием научно-технического, инновационного и маркетингового потенциала обеих сторон",- отметили в вузе.

Планируется, что на базе технопарка в будущем студенты ГГУ смогут проходить производственную, учебную и преддипломную практику. Еще одной сферой сотрудничества станут совместные выставки, семинары, конференции, круглые столы и конкурсы. Наладят и непрерывный обмен консультациями, опытом научной и инновационной деятельности.

По словам Андрея Бобовича, в перспективе возможно и формирование постоянно действующих студенческих отрядов на базе будущего международного центра цифровых компетенций для школьников "Сколково-Коралл". "Такие отряды смогут работать по разным направлениям. Например, по интернету вещей, облачным технологиям, мобильной робототехнике, ЗD-прототипированию. Студенты в течение семестра будут заниматься с детьми, осваивать определенные навыки", - отметил директор агентства.

В полной мере реализовать свои проекты смогут и участники стартап-школы ГГУ. Такое партнерство позволит им найти инвесторов для воплощения идей.

Сергей Хахомов добавил, что в целом документ рассчитан на долговременное сотрудничество и принесет сторонам максимальную пользу.-0-