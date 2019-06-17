Гомельский госуниверситет расширяет подготовку IT-специалистов

17 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский государственный университет имени Ф.Скорины расширяет подготовку специалистов, связанных с IT-сферой. Вуз открывает новые специальности по этому направлению для магистрантов и на дневной форме обучения, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе университета.

Так, на факультете математики и технологий программирования открыт набор в магистратуру по специальности "информатика и технологии программирования", а на факультете физики и информационных технологий впервые примут магистрантов на специальность "инфокоммуникационные системы и сети".

Сразу две новые специальности дневной формы обучения - "экономическая информатика" и "бизнес-администрирование" - появились на экономическом факультете. Кроме того, с этого года на заочной дистанционной форме специальность "автоматизированные системы обработки информации" на факультете физики и информационных технологий можно будет получить в сокращенной форме.

"Время продиктовало необходимость открытия специальностей именно в данной сфере. Проведенный во время вступительных кампаний прошлых лет опрос среди абитуриентов показал особую популярность этого направления. Потребность в специалистах есть и со стороны заказчиков кадров - IT-компаний EPAM Systems, IBA Gomel, ООО "Эпсэлп", ООО "НВП Модем" и других", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, во время вступительной кампании 2019 года в вузе появится еще одна специальность дневной формы обучения - "спортивно-педагогическая деятельность (тренерская работа с указанием вида спорта)" на факультете физической культуры.

Всего в нынешнем году ГГУ им. Ф.Скорины примет на дневную и заочную формы обучения 1 тыс. 495 человек. Из них 715 - на бюджет, 780 - на условиях оплаты. На дневном отделении запланирован прием 984 человека, на заочном - 511.-0-