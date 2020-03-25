Гомельский ГТУ начнет готовить инженеров по роботокомплексам

25 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого с этого года начнет готовить cпециалистов по производству из композиционных материалов и робототехническим комплексам, сообщили корреспонденту БЕЛТА в вузе.

В ГГТУ объявлен набор на специальности "конструирование и производство изделий из композиционных материалов" и "промышленные роботы и робототехнические комплексы".

Специализация "технология производства изделий из композиционных материалов и средства технологического оснащения" открыта на механико-технологическом факультете. Здесь будут обучать специалистов в области создания новых композиционных материалов, без которых сейчас не обходится ни одна отрасль промышленности.

При подготовке инженеров-механиков по этой специальности ориентир на инновации в области создания новых композиционных материалов, в том числе наноматериалов, и изделий из них. Курс предполагает также разработку с использованием IT-технологий технологических процессов и средств технологического оснащения. "Композиционные материалы используются практически во всех отраслях промышленности и сферах деятельности: от тяжелого машиностроения, электроэнергетики, автомобилестроения, авиационной, радио- и электронной техники судостроения до строительства, сельского хозяйства, спорта, туризма и медицины", - рассказали в вузе.

Широка сфера реализации и для будущих инженеров-электромехаников по специальности "промышленные роботы и робототехнические комплексы" машиностроительного факультета. Сегодня роботы используются практически во все сферах. Промышленность, научные исследования, энергетика, медицина и даже развлечения - современные автоматические или дистанционно контролируемые механизмы постепенно заменяют человеческий труд и оптимизуют сложные процессы.

В будущем дипломированный специалист может найти место по профилю в инжиниринговых, проектно-конструкторских, производственно-технологических, монтажно-наладочных, ремонтно-эксплуатационных, организационно-управленческих, научно-исследовательских и инновационных организациях, а также в высших, среднетехнических и профессионально-технических учебных заведениях.

Как пояснили в вузе, специалисты по этим квалификациям достаточно востребованы на рынке труда.

Предусмотрена дневная форма обучения. Срок - 4 года. По предварительной информации, по каждой специальности будет набрана группа по 20 человек, влючая бюджетные и платные места.-0-