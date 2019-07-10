Гомельский химзавод начал выпуск импортозамещающей комплексной добавки для производства грунтов

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На Гомельском химическом заводе налажен выпуск комплексной добавки, которая используется для производства питательных грунтов, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Белорусский аналог бельгийской продукции создали Гомельский химический завод и Белорусский государственный технологический университет для ПУ "Витебскторф" УП "Витебскоблгаз". Добавку используют для приготовления питательных субстратов на основе верхового торфа.

Как сообщил начальник отдела перспективного развития ОАО "Гомельский химический завод" Игорь Насковец, отечественная комплексная добавка кроме основных питательных элементов (азота, фосфора и калия) содержит широкий спектр микроэлементов (бор, медь, железо, марганец, молибден, цинк, кобальт). Они нужны, чтобы получить максимальный эффект при выращивании посадочного материала с закрытой корневой системой хвойных и лиственных пород.

Мощность установки позволяет Гомельскому химзаводу ежегодно выпускать до 150 т комплексной добавки для производства грунтов, что полностью обеспечивает спрос потребителей.-0-