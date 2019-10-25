Гомельский "Коммунальник" осваивает выпуск электрокотельных

25 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомельский завод "Коммунальник" осваивает выпуск электрокотельных. Об этом шла речь на дне информирования, проходившем на предприятии с участием заместителя премьер-министра Владимира Кухарева, передает БЕЛТА.

Электрокотельные - одно из новых производственных направлений. Это как блочно-модульные мини-котельные мощностью от 50 КВт, так и мощные автоматизированные промышленные электрокотельные мощностью от 0,8 МВт. По данным специалистов, в отличие от большинства типов котельного оборудования, они не дают выбросов загрязняющих веществ, экологически чистые. Блочно-модульная электрокотельная предназначена для отопления сельскохозяйственных, производственных и коммунальных помещений, удаленных от источников централизованного теплоснабжения, либо может являться мобильным резервным источником тепла.

В числе преимуществ таких котельных на предприятии называют мобильность. В отличие от стационарных объектов, модульные установки доставляют к месту эксплуатации полностью готовыми к работе.

При посещении завода заместитель премьер-министра ознакомился с основным производством и новой продукцией. На встрече с коллективом предприятия Владимир Кухарев подчеркнул актуальность выпуска электропродукции. В связи с вводом Белорусской АЭС прогнозируется рост востребованности этого сегмента. "Важно предприятиям не упустить время, сориентироваться, оценить потребность и найти свою нишу", - высказался он.

Касаясь развития промышленного потенциала, Владимир Кухарев отметил, что в сегодняшних экономических условиях предприятия должны ориентироваться на передовые технологии и выпуск высококонкурентоспособной продукции. "В настоящее время конкуренция высокая. Потребитель и заказчик ориентируются в первую очередь на соотношение параметров цена-качество. Это решающая позиция в выборе", - акцентировал внимание он.

Также заместитель премьер-министра ознакомил с планами в сферах дорожного и жилищного строительства, обозначил значимость грядущей электоральной кампании и аспекты социально-экономического развития страны, ответил на вопросы коллектива. Сотрудники предприятия интересовались сроками ввода Белорусской АЭС и выхода ее на проектную мощность.

Открытое акционерное общество "Гомельский завод "Коммунальник" - один из крупнейших производителей широкого ассортимента оборудования и комплексных решений для жилищно-коммунального хозяйства. Предприятие специализируется на выпуске водогрейных котлов, работающих на разных видах топлива, котельного и противопожарного оборудования. В перечне продукции также блочно-модульные (транспортабельные или передвижные) котельные и электрокотельные. Предлагается комплекс услуг от создания проекта до сдачи котельной "под ключ". Продукция завода эксплуатируется как в Беларуси, так и в России, Украине, Казахстане, Туркменистане, странах Балтии.

Также Владимир Кухарев посетил еще одно промышленное предприятие региона - ОАО "Гомельстекло".-0-