Гомельский медуниверситет начнет готовить эпидемиологов и гигиенистов

26 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский государственный медицинский университет с 1 сентября этого года открывает специальность "медико-профилактическое дело", сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза.

После окончания университета выпускники смогут работать врачами-гигиенистами, врачами-эпидемиологами (в том числе клиническими). Также знания и компетенции, полученные по этой специальности, позволят выпускникам быть врачами-валеологами (специалистами по здоровому образу жизни), вирусологами, бактериологами, врачами-лаборантами, организаторами здравоохранения, научными работниками, преподавателями.

В университете отметили, что пандемия продемонстрировала востребованность таких специалистов, и очевидно, что в постковидную эру повышенный спрос на них сохранится.

"Новая специальность позволит готовить кадры для центров гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, центров стерилизации и дезинфекции, отделов по профилактике СПИД, санитарно-карантинных и санитарно-контрольных пунктов, научно-исследовательских центров, лабораторий гигиенического, эпидемиологического и микробиологического профилей", - рассказали в вузе.

Получать знания студенты будут в очной форме, по полному сроку получения образования.

Подробную информацию абитуриенты смогут узнать на дне открытых дверей, который пройдет весной в формате онлайн-трансляции. Точную дату сообщат на сайте вуза.-0-