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27 декабря 2021, 17:14

Гомельский медуниверситет прошел международную аккредитацию

Фото gsmu.by
Фото gsmu.by

27 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский государственный медицинский университет впервые получил международную институциональную аккредитацию по стандартам Всемирной федерации медицинского образования. По результатам экспертизы Независимого агентства аккредитации и рейтинга (НААР) вуз аккредитован на 5 лет, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГомГМУ.

Проректор по учебной работе университета Виктор Мельник подчеркнул, что основательная работа по аккредитации вуза велась на протяжении года. "Мы провели детальный анализ своей деятельности, подготовили большой отчет о самооценке в соответствии с 9 стандартами международного образования. Этот отчет пристально изучали эксперты Независимого агентства аккредитации и рейтинга (НААР)", - рассказал он.

Уже в ноябре группа экспертов работала непосредственно в университете. Они изучали структурные подразделения вуза, провели интервью с руководством, руководителями практик, преподавателями и студентами. "Результатом этой очень скрупулезной проверки университета стало положительное заключение о соответствии ГомГМУ требованиям международной аккредитации. И что немаловажно для нас, сам процесс подготовки к аккредитации стал толчком к новому этапу развития университета. За это время было внедрено 19 новых документов, реализация которых способствует изменениям, как того требует современное высшее медицинское образование", - подчеркнул проректор.

Свидетельства о международной аккредитации получили три образовательные программы ГомГУ: "Лечебное дело", "Медико-диагностическое дело", "Медико-профилактическое дело".

"Получение международной институциональной и программной аккредитации - это прежде всего повышение международного авторитета нашего университета. Это признание университета на внешнем рынке высшего медицинского образования. Теперь мы в списке Всемирной федерации медицинского образования, что в свою очередь будет способствовать увеличению экспорта образовательных услуг. Больше возможностей для международной деятельности получат наши студенты и преподаватели, наши выпускники, для которых упрощается внешнее признание их профессиональной квалификации", - отметил ректор Гомельского государственного медицинского университета Игорь Стома.

Гомельский медуниверситет выразил благодарность Министерству здравоохранения и Министерству образования Беларуси за помощь и поддержку в подготовке к международной институциональной аккредитации.

В вузе добавили, что подобную аккредитацию в Беларуси до этого получил только Гродненский государственный медицинский университет.-0-

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