Гомельский медуниверситет увеличил число волонтерских отрядов для помощи пациентам с COVID-19

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1 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский государственный медицинский университет увеличил число волонтерских отрядов студентов для помощи пациентам с COVID-19. Сейчас функционируют три таких отряда, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусского профсоюза работников здравоохранения. В отряды входят 26 студентов старших курсов, которые в первую очередь помогают при дыхательной реабилитации заболевших, проводят консультации. "Первый волонтерский отряд создан в ноябре. Администрация университета совместно с профсоюзной организацией студентов заключили трехсторонние соглашения с учреждениями здравоохранения, и работа началась", - рассказали в пресс-службе. Волонтеры прошли обучение правилам использования средств индивидуальной защиты, соблюдению мер личной безопасности, инструктаж по вопросам охраны труда. "Добровольцам оформили страховку на случай заражения COVID-19. Кроме того, профком контролирует условия труда студентов-медиков при оказании ими медицинской помощи пациентам с COVID-19. Для работы отрядов закупаются средства индивидуальной защиты - маски, щитки, костюмы", - отметили в Белорусском профсоюзе работников здравоохранения. В университете добавили, что представители вуза помогают в борьбе с инфекцией и по другим направлениям. Например, студенты 3-го курса лечебного и медико-диагностического факультетов и преподаватели совместно со специалистами Гомельского районного центра гигиены и эпидемиологии проводят сбор эпидемиологического анамнеза у заболевших COVID-19. "Сведения необходимы для проведения полного комплекса санитарно-противоэпидемических мероприятий. Это и установление границ очага, и уточнение маршрута передвижения заболевшего, и определение контактов первого и второго уровней, а также вероятного источника инфекции", - уточнили в вузе.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!