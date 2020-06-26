Гомельский мясокомбинат экспортирует продукцию на сумму до $1 млн в месяц

26 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Гомельский мясокомбинат" ежемесячно экспортирует продукцию на сумму $500 тыс. - $1 млн в месяц. Об этом сообщил сегодня директор предприятия Дмитрий Корж во время посещения мясокомбината заместителем премьер-министра Александром Субботиным, передает корреспондент БЕЛТА.

Руководитель предприятия отметил, что продукцию Гомельского мясокомбината знают как в стране, так и за ее пределами. В основном зарубежные отгрузки идут в Россию и Казахстан. В 2019 году отправили первые партии во Вьетнам. В декабре прошлого года получили и сертификацию на поставки в Китай, однако из-за пандемии процесс приостановился. "В целом же на экспорт поставляем около 10% производимой продукции на сумму от $500 тыс. до $1 млн в месяц", - сказал Дмитрий Корж.

Александр Субботин ознакомился с производственным процессом, перспективами развития комбината, вопросами реализации. Как пояснил Дмитрий Корж, предприятие одно из первых в регионе открыло свой интернет-магазин. География доставки пока включает Гомель и ближайшие населенные пункты. "Эта тема очень интересна для нас. Мы видим, что ежемесячно прирастают объемы. Существенно увеличена реализация полуфабрикатов. Это положительный фактор", - рассказал руководитель. По его словам, комбинат активно работает над разработкой новых видов продукции и внедрением их на рынке. "Например, изменили линейку сыровяленой продукции, сделали линейку ГОСТа из пяти наименований - по рецептам, которые были в Советском Союзе, практически без добавок", - пояснил Дмитрий Корж. У предприятия около 40 торговых точек в стране, сеть прирастает ежемесячно.

В производственных цехах речь шла о сырьевой базе. Заместитель премьер-министра отметил, что важно изучать ситуацию конкретного предприятия, области с выездом на место. "У каждого есть свои особенности, сильные и слабые стороны. Территории имеют отличия, в том числе и климатические: где-то теплее, где-то холоднее, где-то песчаные почвы, где-то более тяжелые. Нужно все это знать, чтобы принимать объективные решения", - сказал Александр Субботин. Он считает необходимым изучать и аккумулировать передовой опыт предприятий, регионов и затем лучшее тиражировать на всю страну.

Во время рабочей поездки в регион вице-премьер посетил также СП ОАО "Спартак" и предприятия агропромышленного комплекса.-0-