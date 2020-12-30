Гомельский обком БРСМ подарит предрождественскую сказку 600 ребятам

30 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 600 детей Гомельской области станут участниками предрождественских мероприятий во время благотворительной акции "Чудеса на Рождество", сообщили корреспонденту БЕЛТА в обкоме БРСМ.

Молодежные лидеры и волонтеры организуют встречи новогодних сказочных персонажей с детьми, которые нуждаются в дополнительной поддержке и внимании. Это воспитанники детских домов, школ-интернатов, приемников-распределителей, приютов, дети-сироты, дети-инвалиды, ребята с ограниченными возможностями, а также находящиеся в реабилитационных центрах, больницах, воспитательных колониях для несовершеннолетних.

Благотворительная акция "Чудеса на Рождество" в Гомельской области стартовала 11 декабря. В течение этого месяца в регионе прошло более 70 праздничных акций и мероприятий по сбору подарков. Сегодня "Чудеса на Рождество" от обкома БРСМ придут в семьи Железнодорожного района Гомеля и разных уголков региона.

Завершится марафон поздравлений 5 января. Представители областного комитета БРСМ отправятся в Ветковский район, чтобы подарить праздник 30 ребятам. В преддверии Рождества Дед Мороз и Снегурочка вручат им подарки, которые подготовили районные комитеты и первичные организации молодежного союза совместно со своим активом.

"Забота и внимание - это то, чего так не хватает детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. И мы стремимся подарить им частичку своей души и теплоты, вызвав тем самым искреннюю детскую улыбку", - рассказали в обкоме.

Акция продлится до 10 января. Каждый желающий может присоединиться к добрым делам и добавить детям ярких эмоций и светлых моментов. При каждом районном комитете ОО БРСМ открыт пункт сбора подарков, где будут рады передать ребятам теплые приветы от неравнодушных людей.-0-