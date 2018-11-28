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Гомельский обком БРСМ в "Трудовом семестре-2018" обеспечил работой более 7 тыс. молодых людей

Регионы 28.11.2018 | 19:23
Фото из архива
Фото из архива

28 ноября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский областной комитет БРСМ трудоустроил в летний период и свободное от учебы время в составе студотрядов и индивидуально более 7 тыс. юношей и девушек. Итоги "Трудового семестра-2018" с церемонией награждения подведут 29 ноября, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый секретарь Гомельского обкома БРСМ Игорь Завалей.

Собеседник рассказал, что в этом году Гомельским областным штабом студенческих отрядов было сформировано около 180 студотрядов различного профиля, в состав которых вошли более 2 тыс. бойцов. Ребята трудились на строительных объектах, помогали в сельхозработах, занимались педагогической и экологической деятельностью. "Традиционно были сформированы и студенческие отряды, которые работали за пределами Беларуси. В этом году четыре таких отряда из 130 бойцов отправились в Туапсинский район, Сочи, Московскую область России", - отметил первый секретарь. Кроме того, еще свыше 5 тыс. молодых людей через БРСМ получили индивидуальное трудоустройство.

На мероприятии также подведут итоги областного этапа республиканского конкурса "Волонтер года". До начала чествования представители движения "Доброе сердце" и бойцы студенческих отрядов региона организуют благотворительную акцию "Студотряды - детям". В Гомельской областной детской клинической больнице юноши и девушки пригласят в интерактивную развлекательную программу детей, находящихся там на лечении. Бойцы студотрядов региона вручат подарки, которыми оснастят детские игровые комнаты медучреждения. Также руководству больницы передадут символическую табличку "Пабудавана з удзелам студатрада", ведь данный объект при его реконструкции был объявлен молодежной стройкой. "За время строительства на объекте трудились более 400 активистов молодежного общественного объединения. Члены первички БРСМ БелГУТа раскрасили стены в яркие рисунки, а волонтеры движения "Доброе сердце" собрали во время благотворительной акции и передали в больницу сертификат на сумму Br2,5 тыс.", - рассказал Игорь Завалей.

В этот же день озвучат результаты областной акции "Молодежный урожай", проводимой БРСМ совместно с областным отделением Белорусского фонда мира. Лучшие по итогам прошедшей уборочной кампании молодежные экипажи, водители и сельскохозяйственные студенческие отряды получат дипломы и премии от организаторов.-0-

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Теги
БРСМ, Гомельская область, студенты
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