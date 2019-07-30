Гомельский облсовет депутатов утвердил Соловья в должности председателя облисполкома

30 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На внеочередной сессии Гомельского областного Совета депутатов сегодня единогласно утвержден в должности председателя облисполкома Геннадий Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.
Представляя нового руководителя региона, первый заместитель премьер-министра Александр Турчин отметил, что Геннадий Соловей прошел хороший трудовой путь, является требовательным, принципиальным и честным руководителем.
/Будет дополнено/.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.2668 BYN
|2.263 BYN
|2.268 BYN
|USD
|2.0348 BYN
|2.033 BYN
|2.036 BYN
|RUB
|3.212 BYN
|3.205 BYN
|3.21 BYN