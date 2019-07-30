Гомельский облсовет депутатов утвердил Соловья в должности председателя облисполкома

30 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На внеочередной сессии Гомельского областного Совета депутатов сегодня единогласно утвержден в должности председателя облисполкома Геннадий Соловей, передает корреспондент БЕЛТА.

Представляя нового руководителя региона, первый заместитель премьер-министра Александр Турчин отметил, что Геннадий Соловей прошел хороший трудовой путь, является требовательным, принципиальным и честным руководителем.

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