Гомельский облсовет утвердил в должности председателя облисполкома Ивана Крупко

22 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На сессии Гомельского областного Совета депутатов утверждена в должности председателя облисполкома кандидатура Ивана Крупко, передает корреспондент БЕЛТА.

Как отметил во время представления новой кандидатуры глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, Иван Крупко прошел довольно продолжительный трудовой путь, занимал ряд должностей в руководстве АПК регионов, а также являлся главой райисполкомов. Около двух лет работал в должности министра сельского хозяйства и продовольствия. "Показал себя достаточно компетентным управленцем, им создавались условия для развития агропромышленного комплекса. За непродолжительный период освоил практически все направления, изучил регионы, в том числе и хорошо владеет обстановкой в Гомельской области, - сказал Игорь Сергеенко. - С учетом вышеназванного Президентом было принято решение назначить Ивана Ивановича Крупко председателем Гомельского областного исполнительного комитета".

"Иван Иванович всесторонне взвешивает и обдумывает управленческие решения, всегда советуется с подчиненными, коллегами, руководителями, стремится глубоко изучать ситуацию на каждом направлении и затем принимает решение. В своей деятельности руководствуется государственными интересами", - добавил глава Администрации Президента.

Он констатировал, что Гомельская область является динамично развивающимся регионом страны. Вклад региона в республиканском объеме составляет 20% промышленного производства и около 14% - сельскохозяйственного. "Думаю, что опыт и профессионализм Ивана Ивановича Крупко позволят придать импульс развитию вашего региона", - сказал Игорь Сергеенко.

По его словам, наряду с проблемами в АПК, в регионе есть еще ряд задач в различных отраслях экономики, социальной сфере. И для этого новому губернатору еще предстоит сформировать сплоченную команду. Это одна из тех задач, которые ставил глава государства при назначении нового председателя облисполкома. "Считаю, что Ивану Ивановичу вместе с вами по силам обеспечить дальнейшее динамичное развитие Гомельской области", - отметил глава Администрации Президента.

В свою очередь Иван Крупко заявил, что главной целью своей работы на новом посту видит улучшение качества жизни людей. В Гомельской области сделано многое, но предстоит сделать еще больше. Я буду опираться на каждого из вас в отдельности и на всех жителей Гомельской области. Считаю, что мы те задачи, которые ставит перед нами глава государства, можем выполнить только при слаженной работе инициативной команды. Считаю, что у нас все получится", - подчеркнул председатель Гомельского облисполкома.-0-