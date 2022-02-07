Гомельский облздрав заявил о положительном эффекте от работы поликлиник в выходные

7 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Работа поликлиник в выходные дни дала положительный эффект. На утро понедельника больших очередей пациентов в регионе не наблюдалось, сообщил сегодня на аппаратном совещании в Гомельском облисполкоме начальник главного управления здравоохранения облисполкома Николай Куденьчук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Поликлиники работали и в субботу, и в воскресенье - накануне были об этом объявления. И это дало свой эффект. На семь утра понедельника больших очередей в поликлиниках не было. Да, люди обращаются за медпомощью, ситуация под контролем. Везде работают администраторы, которые контролируют логистику движения", - рассказал Николай Куденьчук. Он обратил внимание, что и в будни поликлиники работают с 7.00 до последнего пациента.

По словам руководителя, свободный коечный фонд для лечения пациентов с COVID-19 в регионе вводят дозированно, на основе анализа складывающейся ситуации на той или иной территории. "Резерв коечного фонда есть. Мы видим, что пациенты с омикроном менее кислородозависимые, чем со штаммом дельта", - уточнил Николай Куденьчук. Он подчеркнул, что омикрон протекает по клинике острой респираторной инфекции.

Продолжается в области и прививочная кампания. "По первому компоненту мы вышли за 60%", - проинформировал начальник.-0-