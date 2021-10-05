Гомельский полумарафон стартует 9 октября

5 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельский полумарафон пройдет в областном центре 9 октября, сообщили БЕЛТА в главном управлении

идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома.

Место забега - Гомельский дворцово-парковый ансамбль. Стартовый городок разместится на набережной реки Сож вблизи ресторана "Прованс".

Приверженцам здорового образа жизни предлагают две дистанции: 21,097 км и 7 км. Победителей определят среди мужчин и женщин в разных возрастных категориях.

Заявку на участие в забеге можно подать, заполнив электронную форму на сайте www.42195.by до 8 октября.

Гомельский полумарафон проводится для популяризации и развития массового бега как одной из перспективнейших и доступных форм занятий физическими упражнениями, повышения эффективности спортивно-массовой работы.

Организаторы мероприятия - управление спорта и туризма Гомельского облисполкома, Гомельская областная организация общественного объединения "Белорусская федерация легкой атлетики" и Гомельский областной центр олимпийского резерва по легкой атлетике.-0-